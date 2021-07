Makheia - New Business pour notre agence digitale Big Youth

RECYCLIVRE FAIT CONFIANCE A BIG YOUTH



Après compétition, Recyclivre choisit de faire confiance à notre agence digitale Big Youth, pour la création de sa nouvelle plateforme digitale, en lien avec les ambitions de la marque.



Ce projet fera appel à l'ensemble des expertises de l'agence : branding, conseil, UX, UI, développement technique et SEO, pour une mise en ligne en fin d'année.



A propos de Recyclivre :

RecycLivre.com est un site internet de vente de livres d'occasion original qui crée un lien solidaire entre ses clients et les populations défavorisées. Le destin d'un livre dont on souhaite se séparer n'est ni la cave, ni la poubelle jaune, ni la déchetterie.

RecycLivre offre aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux associations un service gratuit de récupération de livres d'occasion, et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur internet.