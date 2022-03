Makheia - New Business pour notre agence corporate Sequoia

Le Groupe AGRICA choisit Sequoia (Makheia Group) pour la réalisation de son rapport annuel 2021



Sequoia, l’agence Corporate & Content du Groupe Makheia, remporte, à l’issue d’une compétition, la réalisation du rapport annuel 2021 du Groupe AGRICA, l’acteur de référence de la protection sociale complémentaire dédié au monde agricole.



L’agence réalisera également les rapports sur les régimes de retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance et CPCEA.



Le rapport annuel sera publié en mai 2022 tandis que les rapports sur les régimes de retraite supplémentaire paraîtront en décembre 2022.





A PROPOS DU GROUPE AGRICA

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés agricoles en matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de santé. Avec près de 726 000 bénéficiaires d'une pension de retraite complémentaire à ce jour et plus d'1 million de cotisants dans 200 000 entreprises, AGRICA est le groupe de référence du monde agricole.

www.groupagrica.com





A PROPOS DE SEQUOIA

Sequoia est l’agence Corporate & Content du groupe Makheia. Elle accompagne et conseille ses clients dans la construction de leur stratégie de prise de parole, conçoit leur identité narrative et développe toutes formes de contenus pour adresser les bons publics.

Parmi ses clients : Bouygues, Biocoop, Scania, Enedis, Teréga… 👉 Pour en savoir plus : https://sequoia.fr/