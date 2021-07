Makheia - New Business - Forum de Paris sur la Paix

Après compétition, Big Youth, l'agence digitale du Groupe Makheia, remporte la refonte du site du Forum de Paris sur la Paix. Le Forum, lancé en 2018, rassemble chaque année des chefs d'État, de gouvernement et d'organisations internationales (plus de 125 ont participé depuis sa création) ainsi que des ONG, des fondations, des entreprises et de simples citoyens du monde entier avec l'ambition d'inventer des nouvelles formes de diplomatie internationale.



L'objectif du nouveau site - qui sera en ligne au mois d'Octobre 2021 - est de positionner le Forum de Paris sur la Paix comme une véritable plateforme, capable d'incuber et d'accélérer des solutions de gouvernance mondiale innovantes.



Evénement incontournable de la scène diplomatique mondiale, le prochain Forum se déroulera du 11 au 13 novembre et rassemblera tous les acteurs de la gouvernance mondiale pour faire avancer les solutions émergeantes face aux défis mondiaux.