Makheia - New Business - Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie lance un programme audiovisuel avec Sequoia (Makheia Group)

La Caisse Régionale Brie Picardie du Crédit Agricole a confié après compétition à Sequoia, l’agence corporate & content de Makheia Group, la conception et la production d’un programme audiovisuel.

La banque, acteur territorial et de proximité, souhaitait illustrer les expertises qui permettent d’accompagner ses clients particuliers, entreprises et collectivités sur des problématiques complexes.

Pour renforcer la cohérence des prises de paroles des experts en vidéo, Sequoia a donc imaginé un programme audiovisuel baptisé : « On fait le point sur … », où des intervenants expliquent avec pédagogie : les produits structurés, le conseil boursier, la gestion conseillée, la gestion patrimoniale des chefs d’entreprises….

Le programme est diffusé sur la chaine YouTube du Crédit Agricole Brie Picardie, et également mis à disposition des conseillers en agence pour les accompagner dans le conseil auprès de leurs clients.