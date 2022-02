Makheia - Début d’année dynamique

New business : cinq nouveaux budgets signés



Début d’année dynamique pour le Groupe de Communication indépendant Makheia, qui remporte, après compétition, cinq nouveaux budgets.

Le Groupe, et ses agences Mademoiselle Scarlett et Big Youth, accompagneront en effet de nouveaux clients dans leur stratégie de communication marketing ou digitale.

Chez Mademoiselle Scarlett, l’agence de Communication Marketing du Groupe, qui intervient depuis la stratégie (marque, brand content, concept de communication, publicité...) jusqu’aux dispositifs 100% sur mesure (activations marketing, web & social marketing, customer acquisition, retail engagement...) :



• Veinamitol : Campagne de communication pour le spécialiste du traitement de l’'insuffisance veinolymphatique des Laboratoires Ethyx.

• Quadient : Stratégie de communication sur une nouvelle offre pour le leader du traitement du courrier, du colis et de la communication numérique.

• Aftral : Campagne à destination des jeunes pour l’organisme de formation en transport logistique.



Quant à Big Youth, l’agence Digitale du Groupe, qui intervient sur les problématiques d’e-commerce, de stratégie digitale, d’inbound marketing, de référencement / SEO, de webmarketing et d’UX :

• Accompagnement et refonte du site d’un acteur important du Private Equity en France.

• OPPBTP : SEA pour l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics