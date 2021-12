Makheia : Clôture définitive du plan de BSA

Avec 12,1 millions de BSA-B exercés au 15 décembre 2021 et un taux de participation de 95 %, Makheia annonce la fin de son plan de refinancement et confirme son attractivité.

Le plan de BSA-B, démarré le 6 janvier 2021, a remporté un franc succès, tout comme l’avait déjà confirmé le plan de BSA-A. La poursuite du plan de BSA-A, lancé en juillet 2020, avec l’exercice de 16 millions de bons de souscription et un taux de participation de 91 % avait permis de lever au total 3,4 M€.

Les BSA-A qui avaient été exercés jusqu’au 31 décembre 2020 donnaient droit d’exercer des BSA-B.

La seconde partie du programme s’est clôturée le 15 décembre 2021. La suite de ce programme enregistre 12,1 millions de bons de souscription exercés, sur un total de 12,7 millions, représentant un taux de participation de 95 %.

Les BSA-B auront permis de lever 1,9 M€ supplémentaires.

Un désendettement complet du Groupe

Ce plan de BSA a permis au Groupe de passer la crise Covid, malgré une baisse du marché de plus de 30 %.

Le Groupe rappelle à cette occasion qu’il n’a pas pu bénéficier de PGE.

Le succès du plan de BSA lui permet d’être aujourd’hui quasiment désendetté et a même permis d’anticiper le remboursement d’une tranche complémentaire d’OC souscrits auprès d’Isatis Capital.

Makheia tient encore une fois à remercier d’une part ses principaux actionnaires, et d’autre part les nombreux investisseurs qui ont souscrits, pour leur soutien et leur confiance.