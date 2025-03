Maisons du Monde : une perte annuelle de 115,3 millions d'euros

(AOF) - Maisons du Monde a dévoilé une perte nette annuelle de 115,3 millions d’euros contre un bénéficie de 8,8 millions d’euros un an plus tôt. L'Ebitda courant s'élève à 145,3 millions d'euros, en retrait de 30%. La marge brute s'affiche à 641 millions d'euros, en repli de 10,1%. Les ventes de Maisons du Monde pour l’année 2024 se sont élevées à 1, 002 milliard d’euros, reflétant une baisse de 10,2% par rapport à 2023, dans un contexte difficile pour le secteur Maison et Décoration.

Au 31 décembre 2024, le flux de trésorerie disponible s'élève à 15,2 millions d'euros contre 27,4 millions un an plus tôt.

"Nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif de générer un flux de trésorerie disponible cumulé supérieur à 100 millions d'euros sur la période 2024-2026", a déclaré François-Melchior de Polignac, Directeur Général.

