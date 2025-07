Maisons du Monde: premier semestre en berne, mais quelques signaux de reprise information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 18:33









(Zonebourse.com) - Maisons du Monde a fait état vendredi d'une forte baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats sur le premier semestre de l'exercice, mais aussi évoqué les premiers signaux d'une reprise commerciale progressive.



Le distributeur de meubles et d'accessoires de décoration indique que ses ventes se sont établies à 444,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une baisse de 8,7% par rapport à 2024 en données comparables et de 9,7 % au total, dans un contexte difficile pour le secteur accentué par des facteurs macroéconomiques défavorables et un marché très concurrentiel.



A 46 millions d'euros, son résultat opérationnel (Ebitda) courant s'est inscrit en baisse de 28% sur la période.



Le résultat net ressort quant à lui en perte de 75,6 millions d'euros, contre -24,3 millions d'euros au premier semestre 2024.



Le groupe souligne toutefois que ses performances reflètent une amélioration progressive dans un environnement de consommation difficile, le deuxième trimestre - et notamment le mois de juin - ayant affiché des performances meilleures qu'au premier trimestre.



Maisons du Monde indique par ailleurs que les progrès effectués en matière de satisfaction client et de notoriété de la marque témoignent également de ces tendances positives, tout comme le fait que les ventes en ligne évoluent de nouveau sur la bonne voie après un mauvais début d'année.





