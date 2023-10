Maisons du Monde: Oddo BHF réduit nettement sa cible information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Maisons du Monde, avec un objectif de cours réduit de 12 à 6,5 euros.



En effet, dans un communiqué publié hier soir après clôture, le groupe Maisons du Monde indique avoir subi une activité décevante pour son T3.

Par conséquent, le groupe révise en baisse ses attentes sur l'ensemble de l'année pour désormais retenir une baisse de l'activité de 10% de sorte que le T4 devrait rester sous pression (environ -10%).



Au niveau de l'EBIT, alors que la guidance initiale reposait sur une fourchette comprise entre 65 ME et 75 ME, celle-ci est désormais de 40 ME à 50 ME.



De son côté, Oddo BHF indique réviser une nouvelle fois à la baisse ses attentes d'EBIT de 30% (BPA 2023e : -47,6%) et indique que 'de nouvelles mesures et un plan de transformation sont attendus au premier trimestre 2024'.