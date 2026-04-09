Maisons du Monde annonce l'échec des discussions avec ses partenaires financiers
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 09:10
Elles devaient permettre à Maisons du Monde d'apporter de nouvelles liquidités et à restructurer la dette bancaire existante, notamment face à la consommation de trésorerie et des besoins de financement (dont la prochaine échéance de remboursement d'un prêt syndiqué d'un montant de 25 millions d'euros en principal doit avoir lieu le 22 avril prochain).
Le groupe a indiqué rester pleinement mobilisé pour trouver, sous l'égide du conciliateur, des solutions adaptées à sa situation et lance une recherche de solution d'adossement auprès de tiers investisseurs et industriels, permettant d'assurer la continuité de son activité.
La prochaine communication relative à l'avancement de ces négociations et de ces recherches aura lieu au plus tard le 17 avril 2026, date prévue pour la publication des résultats annuels 2025 du groupe.
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