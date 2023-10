Maisons du Monde: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 07:35

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce un abaissement de ses objectifs annuels 'en raison d'une dégradation de la confiance des consommateurs observée en Europe, affectant la consommation non alimentaire globale pour le second semestre'.



Ses ventes du troisième trimestre devraient selon lui diminuer de 9,4% par rapport à la même période en 2022, 'malgré des ajustements tactiques de prix, des initiatives commerciales non promotionnelles et une disponibilité accrue des produits'.



Pour l'ensemble de 2023, le distributeur d'ameublement anticipe désormais des ventes en baisse d'environ 10%, un EBIT entre 40 et 50 millions d'euros, ainsi qu'un FCF entre 20 et 30 millions. Il confirme cependant viser un taux de distribution de dividende entre 30 et 40%.