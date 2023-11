Maisons de retraite: Clariane prévoit un refinancement massif pour éviter le défaut de paiement

Le géant des maisons de retraite privées Clariane (ex-Korian) a annoncé mardi un plan de refinancement de 1,5 milliard d'euros pour faire face à des difficultés financières et éviter le défaut de paiement dans les prochains mois.

( AFP / ERIC CABANIS )

"La mise en application successive des différentes mesures de ce plan conditionne la capacité du groupe à honorer ses échéances de financement en 2024 et au-delà", indique la société dans un communiqué. "A défaut, la société pourrait faire face" à "un risque de liquidité à horizon fin avril 2024".

Le groupe a déroulé mardi un "plan" pour un "montant de 1,5 milliard d'euros" pour "restaurer son accès au financement rapidement", basé notamment sur des cessions d'actifs et un projet d'augmentation de capital.

Clariane fait face à des difficultés dans un "contexte de restriction forte de l'accès au crédit et de forte hausse des taux d'intérêt", a déclaré sa directrice générale Sophie Boissard.

"Dans le contexte économique que l'on connaît et avec l'affaire Orpea dans le secteur (le refinancement) est un challenge", a-t-elle ajouté devant des journalistes, précisant que la société allait pourtant "bien" et que la situation était "paradoxale" au vu des résultats et des objectifs confirmés du groupe.

Le plan adopté lundi par le conseil d'administration prévoit notamment un programme de cessions d'actifs 2024, "activé dès 2024" pour un "montant d'environ un milliard d'euros": il aboutira à un "recentrage" du groupe actuellement présent dans sept pays, selon Mme Boissard.

Clariane présentera ensuite à ses actionnaires un projet d'augmentation du capital de 300 millions d'euros visant à renforcer ses fonds propres, à partir de 2024, dont 200 millions sont garantis par Crédit Agricole Assurances, son premier actionnaire.

-"choc de confiance"-

Crédit Agricole Assurances ne souhaite pas pour autant voir sa partipation dans Clariane - actuellement de 24,8% - augmenter. L'assureur a néanmoins déposé une demande de dérogation auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour ne pas avoir à déposer une OPA s'il devait dépasser les 30%, selon un porte-parole.

"Il n'y a pas de velléité de prendre le contrôle de Clariane", Crédit Agricole Assurances voulant obtenir "un choc de confiance" susceptible d'"attirer à nouveau des investisseurs", a-t-il dit.

"Nous avions 1,6 milliard de tombées de dette à refinancer en 2023 et 2024 (...) pour un endettement global d'un peu plus de 4 milliards à date", a précisé Mme Boissard.

Pour honorer ses échéances à plus court terme, Clariane est également entré en négociation exclusive avec Crédit Agricole Assurances pour la conclusion d'un "partenariat immobilier d'un montant de 140 millions d'euros portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France".

"La chute violente du cours de l'action il y a deux semaines a insécurisé les partenaires étrangers", par conséquent "Crédit Agricole Assurances se substitue à l'un de des deux partenaires" et "garantit" le deuxième partenariat (90 millions d'euros sur des actifs au Royaume-Uni) s'il n'était pas conclu avant la fin de l'année.

A court terme, pour 2023, Clariane a également réussi à sécuriser une ligne de dettes immobilière à hauteur de 200 millions d'euros.

A la Bourse de Paris, l'action Clariane cédait 14% à 3,01 euros à 15H45, dans un marché en hausse de 1,35%.

Lundi le groupe d'Ehpad privés Orpea avait annoncé le lancement d'une augmentation de capital "d'environ 3,9 milliards d'euros" visant à effacer une partie de sa dette dans le cadre de sa restructuration financière. Orpea est en grande difficulté après la parution en 2022 du livre "Les Fossoyeurs" qui avait révélé notamment des maltraitances de pensionnaires et des irrégularités financières sous l'ancienne direction.