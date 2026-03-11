Maison BETC (Havas) met la main sur un spécialiste des défilés
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 09:26
Cette acquisition, dont les termes financiers ne sont pas précisés, renforcera le positionnement de Maison BETC auprès des marques de luxe et haut de gamme en intégrant une expertise événementielle "rare et hautement spécialisée", selon Havas.
Fondée en 2002 par Thierry Dreyfus, Eyesight est spécialisée dans la conception, l'organisation et l'exécution artistique et technique d'événements et de spectacles, réunissant des talents basés à Paris, New York et Milan.
"L'agence est reconnue pour orchestrer des productions artistiques sophistiquées qui combinent direction artistique, éclairage, scénographie, nouveaux médias et émotion pour réaliser des projets internationaux d'envergure", affirme Havas.
Grâce à cette acquisition, Maison BETC consolide sa capacité à soutenir les marques de luxe sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Eyesight enrichira et étendra le savoir-faire de la Maison BETC ainsi que de POP pour la production.
Le groupe de communication ajoute qu'Eyesight et Maison BETC ont déjà commencé à développer une expertise conjointe en IA qui "pourrait pousser l'expérience du défilé de mode, et son tournage, encore plus loin".
Valeurs associées
|16,1480 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,97%
