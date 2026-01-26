 Aller au contenu principal
Maintenance de l'usine d'exportation de GNL de Kinder Morgan à Elba
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique américaine Kinder Morgan's KMI.N a déclaré lundi que son usine d'exportation de gaz naturel liquéfié d'Elba Island, en Géorgie, faisait l'objet d'une maintenance programmée en vue d'une mise à niveau du système.

"Les unités MMLS (Moveable Modular Liquefaction System) devraient être remises en service d'ici le week-end ", a déclaré un porte-parole de la société dans un courriel adressé à Reuters.

