MAIA Biotechnology plonge après une vente d'actions de 30 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de MAIA Biotechnology ( MAIA.A ) ont plongé de 29% à 1,47 $ avant la mise sur le marché ** MAIA a annoncé lundi en fin de journée le prix d'une offre publique de 30 millions de dollars

** La société a vendu 20 millions d'actions à 1,50 $ chacune, soit une décote de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'offre a été menée par des investisseurs spécialisés dans les soins de santé aux côtés des actionnaires existants - MAIA

** Le produit sera utilisé pour mener des essais cliniques, pour le fonds de roulement et à des fins générales

** Konik Capital Partners a été l'unique gestionnaire de l'offre ** MAIA avait 38,7 millions d'actions en circulation au 2 mars, selon le prospectus de l'offre

** Le seul analyste couvrant MAIA l'évalue à "acheter" et a une prévision de 12,14 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MAIA a progressé de 35,3 % depuis le début de l'année