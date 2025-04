(AOF) - "Nous croyons toujours au marché des bureaux". C’est ce qu’a déclaré Steven Perron, président fondateur du groupe Magellim, lors d'un déjeuner de presse organisé à Paris le 2 avril 2025. Après un "bureaux bashing", le bureau "va revenir" car "il y a besoin d'une offre de bureau bien positionnée, et on sait l'étendue du parc tertiaire en France". "Nous continuons de nous positionner également sur des Vefa (vente en l'état futur d'achèvement) notamment des Vefa en blanc, dès lors que les documents sont bien établis", précise-t-il.

"L'hôtellerie est un marché que nous n'adressions pas, avant d'avoir le soutien du partenariat (avec Armen Asset Management) parce que nous n'avions pas les équipes et que c'est un métier de spécialiste", déclare en outre Steven Perron. Pour Magellim, "l'hôtellerie reste encore un secteur où il y a beaucoup de transformations, de montées en gamme aujourd'hui à opérer". "A Paris, bien sûr, mais également en régions, il y a beaucoup de nouvelles gammes d'hôtels, de petites hôtels ou autres qui se structurent". "Nous continuons de lever beaucoup d'argent sur cette classe d'actifs".

Magellim devient une "plateforme multi-asset"

La nouvelle identité du groupe Magellim est désormais celle d'"une plateforme multi-asset" visant à "porter des projets d'investissement durablement utiles pour les territoires, les citoyens et les entreprises". La société annonce qu'elle déploiera "4 expertises complémentaires", à savoir l'immobilier, le private asset, les infrastructures et les valeurs mobilières. Le groupe Magellim compte actuellement quelque 4,4 milliards d'encours sous gestion et près de 120 collaborateurs.

La Foncière Magellan, société historique du groupe et spécialiste de l'investissement immobilier en région, sera désormais connue sous le nom de Magellim REIM. Active depuis 15 ans, cette société a lancé 86 fonds depuis sa création et gère aujourd'hui près de 2 milliards d'euros d'encours et un portefeuille de 200 actifs.