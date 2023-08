Magellim: Benjamin Henri-Rousseau nommé Directeur des opérations

(AOF) - Le Groupe Magellim annonce l’arrivée de Benjamin Henri-Rousseau, 42 ans, à la fonction nouvellement créée de Directeur des opérations. Cette nomination est effective depuis le 10 juillet 2023. Titulaire d’une maîtrise de Droit des affaires, d’un Master II professionnel d’Economie et Finance et ancien élève de l’IEJ (Institut d’Etudes Judiciaires- Lyon III), il était depuis janvier 2020 Directeur juridique de Banque Populaire Grand Ouest, à la tête d’une équipe de 8 personnes dédiée aux financements structurés, au conseil juridique ou encore au contentieux commercial.

Benjamin Henri-Rousseau a débuté sa carrière en 2006 chez HSBC France, où il a d'abord travaillé au sein du pôle Banque d'Investissement jusqu'en octobre 2009, avant d'être nommé Relationship Manager dans le pôle Banque de réseau jusqu'en novembre 2011.

Il a ensuite rejoint Banque Populaire Atlantique en qualité d'expert des financements structurés, avec à son actif une vingtaine d'opérations en tant qu'arrangeur (pour des dettes comprises entre 5 et 60 millions d'euros) ainsi qu'une vingtaine d'autres opérations en tant que participant.

De janvier 2017 à janvier 2020, Benjamin Henri-Rousseau a ensuite été Directeur de Proximea, plateforme de crowdfunding rachetée l'an dernier par Baltis et alors filiale de la Banque Populaire Atlantique. Dans ce cadre il a déployé et structuré de nombreuses levées de fonds pour des startups et des promoteurs immobiliers.