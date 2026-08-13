Maersk revoit une nouvelle fois ses prévisions à la hausse, la forte demande et la hausse des taux de fret faisant grimper ses bénéfices

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* Maersk revoit ses prévisions à la hausse pour la deuxième fois cette année

* Les résultats du deuxième trimestre dépassent les prévisions

* Les perturbations au Moyen-Orient et la forte demande ont fait grimper les tarifs de fret

* Le directeur général table sur un retour complet au canal de Suez en 2026

(Ajout des commentaires de M. Clerc sur la congestion portuaire et les taux de fret aux paragraphes 6 à 9, ainsi que du calendrier de retour au canal de Suez aux paragraphes 15 et 16) par Stine Jacobsen

Le groupe maritime danois Maersk

MAERSKb.CO a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultats annuels pour la deuxième fois cette année et a largement dépassé les prévisions de bénéfices, la demande mondiale de conteneurs s'étant montrée résiliente face au conflit au Moyen-Orient.

La flambée des taux de fret, alimentée par l’engorgement des ports et la forte croissance des exportations chinoises, a généré une manne financière qui a largement compensé les coûts supplémentaires liés aux perturbations au Moyen-Orient, contredisant ainsi les craintes que le conflit ne plonge l’économie mondiale dans la récession et n’entame la demande de conteneurs.

L'action de la société était en hausse de 5,8 % à 10 h 28GMT.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de Maersk au deuxième trimestre s’est établi à 3,0 milliards de dollars, bien au-dessus de la prévision médiane de 2,12 milliards de dollars issue d’un sondage réalisé par la société et en hausse par rapport aux 2,30 milliards de dollars enregistrés il y a un an.

Les délais d’attente pour accoster ont atteint 12 jours au port de Shanghai, a déclaré le directeur général Vincent Clerc, la demande en forte hausse ayant submergé des infrastructures terrestres chroniquement sous-financées en Europe du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique de l’Ouest et en Chine.

M. Clerc a précisé que ce sont les goulets d’étranglement qui en résultent, et non le conflit au Moyen-Orient, qui font grimper les taux de fret.

Les compagnies maritimes profitent une nouvelle fois de la hausse des taux de fret, alimentée par une forte congestion portuaire, des goulets d’étranglement dans les réseaux et une demande soutenue – une dynamique qui rappelle la période de la pandémie, lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement avaient réduit les capacités et dopé les bénéfices du secteur.

MAERSK RELÈVE À NOUVEAU SES PRÉVISIONS POUR 2026

La société table désormais sur un Ebitda sous-jacent compris entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars cette année, contre une fourchette précédente de 8 à 10 milliards, et sur un résultat d’exploitation sous-jacent compris entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2 à 4 milliards.

La demande mondiale en matière de transport maritime de conteneurs a dépassé les attentes au deuxième trimestre, la croissance enregistrée ailleurs ayant largement compensé la contraction de 40 % des importations au Moyen-Orient, les exportations chinoises constituant le principal moteur de cette croissance.

“Cette dynamique pourrait se prolonger au troisième trimestre 2026, les exportations chinoises ne montrant aucun signe de ralentissement. Toutefois, le conflit non résolu au Moyen-Orient continue d’imposer la prudence”, a déclaré Maersk.

Son concurrent allemand Hapag-Lloyd HLAG.DE a également récemment revu ses prévisions à la hausse , bien qu’il ait signalé une perte de 600 millions de dollars due à la crise au Moyen-Orient.

COÛTS ET PERTURBATIONS

Les perturbations au Moyen-Orient ont fait grimper les coûts d’exploitation de la division Ocean de Maersk de 19 %, le prix moyen du carburant ayant augmenté de 44 % en glissement annuel, même si la société a indiqué avoir compensé cet impact grâce à une optimisation de la consommation de carburant et à des mesures commerciales.

La plupart des expéditeurs ont délaissé le corridor commercial Asie-Europe passant par le canal de Suez après les attaques des Houthis en mer Rouge, bien que Maersk et Hapag-Lloyd aient annoncé ces derniers mois un retour progressif .

M. Clerc a indiqué que Maersk acheminait actuellement environ un tiers de son trafic habituel via le canal ou la mer Rouge, ce qui représente quatre de ses treize services. Il a précisé que les conditions pour un retour complet à Suez en 2026 étaient réunies, mais que Maersk procédait progressivement afin d’éviter le chaos dans des terminaux déjà saturés.