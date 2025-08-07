 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Maersk relève ses objectifs annuels
(AOF) - A.P. Moller Maersk A/S a dévoilé des comptes au second trimestre plutôt encourageants. Sur la période d’avril à juin, les revenus ont affiché une progression de 2,81% à 13,13 milliards de dollars. De son côté, l’Ebitda a augmenté de 7,18% à 2,298 milliards de dollars, alors que l’Ebit a reculé de 12,25%, à 845 millions d’euros. L’entreprise danoise de transport et de logistique a précisé qu’au deuxième trimestre, l’environnement a été marqué par une incertitude géopolitique importante et une pression tarifaire continue.

Dans le détail, la croissance du chiffre d'affaires a été portée par la poursuite des bons résultats de l'activité Terminaux, la croissance des volumes dans le secteur maritime, et l'augmentation de la rentabilité dans la logistique et les services.

Partant, Maersk a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Sur l'ensemble de l'année 2025, l'Ebitda est désormais attendu entre 8 et 9,5 milliards de dollars, contre de 6 à 9 milliards de dollars précédemment.

L'Ebit devrait quant à lui s'installer entre 2 et 3,5 milliards de dollars. Il était auparavant attendu entre 0 et 3 milliards de dollars.

Enfin, le flux de trésorerie disponible devrait être de -1 milliard de dollars, contre -3 ou plus précédemment.

