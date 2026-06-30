Maersk relève ses objectifs 2026, AlphaValue réagit

Le transporteur maritime danois revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026, porté par une demande soutenue, notamment en Extrême-Orient, et par la hausse durable des tarifs du marché au comptant. Le titre progresse de 0,5% à Copenhague et signe une progression de plus de 8% depuis le début de l'année.

A.P. Moller - Maersk annonce relever ses perspectives pour l'exercice 2026 en raison de la poursuite d'une forte demande sur le marché du transport de conteneurs, en particulier en Extrême-Orient, et d'une hausse durable des tarifs au comptant.

Concrètement, le groupe vise désormais un EBITDA sous-jacent de 8 à 10 MdsUSD (vs 4,5 à 7 MdsUSD précédemment) et un EBIT sous-jacent de 2 à 4 MdsUSD (vs entre -1,5 MdUSD et 1 MdUSD précédemment).

Le flux de trésorerie disponible est désormais attendu à au moins -1,5 MdUSD, contre au moins -3 MdsUSD auparavant.

Maersk relève également son estimation de croissance du marché mondial du conteneur à environ 4% en 2026, contre une fourchette précédente de 2% à 4%. Le groupe publiera ses résultats du deuxième trimestre le 13 août 2026.

"Maersk peut remercier Donald Trump pour le regain de sa politique tarifaire. L'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane à la fin juillet pousse tout le monde à accélérer les expéditions de marchandises d'est en ouest, alors que les capacités des porte-conteneurs sont insuffisantes", réagit ce matin Pierre-Yves Gauthier, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Selon le courtier, Maersk a besoin d'environ 6,5 MdsUSD pour couvrir ses amortissements. Les anticipations de bénéfice pourraient ainsi passer de quasiment zéro à une fourchette allant de 1,5 à 3,5 MdsUSD, le groupe ne payant pratiquement pas d'impôt.

"C'est une excellente nouvelle pour les actionnaires, qui avaient déjà intégré ces perspectives" poursuit l'analyste pour qui cette situation devrait néanmoins "alimenter les pressions inflationnistes à l'échelle mondiale".