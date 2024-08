Maersk rehausse ses objectifs financiers annuels

(AOF) - Les revenus de Maersk au second trimestre 2024 ont diminué de 217 millions de dollars pour s'établir à 12,8 milliards de dollars. L'Ebitda a reculé à 2,1 milliards de dollars, principalement à cause d'une baisse de 852 millions de dollars dans la division "océan", et à un effet temporel négatif des taux et à des coûts plus élevés, en partie compensés par des volumes plus élevés. Le bénéfice sous-jacent s'est élevé à 623 millions de dollars contre (1,3 milliard de dollars l'an dernier), reflétant la baisse de l'Ebit (963 millions de dollars contre 1,6 milliard de dollars un an avant).

Le free cash flow ressort sur ce trimestre a diminué à 397 millions de dollars (contre 1,6 milliard de dollars l'an dernier).

"La rentabilité a augmenté séquentiellement en raison de la forte demande de conteneurs dans un marché de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, mais a diminué par rapport à la période post-pandémie du deuxième trimestre 2023", explique le géant danois du transport maritime pour expliquer ses résultats trimestriels en repli.

Comme annoncé le 1er août, en raison des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement causées par la situation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden et de la forte demande du marché des conteneurs, Maersk a revu à la hausse ses prévisions financières.

Le groupe danois s'attend désormais à ce que la croissance du marché mondial des conteneurs se situe entre 4 et 6% et à ce qu'elle soit en phase avec le marché, alors que les prévisions précédentes se situaient dans le haut de la fourchette, entre 2,5 et 4,5%.

De plus, l'Ebitda sous-jacent est attendu désormais dans une fourchette comprise entre 9 et 11 milliards de dollars contre précédemment entre 7 et 9 milliards de dollars).

Le free cash flow devrait atteindre les 2 milliards de dollars contre une estimation antérieure de 1 milliard et plus.

Le groupe vise désormais des dépenses d'investissement comprises entre 10 et 11 milliards de dollars pour 2024-2025 (contre 9 milliards de dollars précédemment).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.