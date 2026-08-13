Maersk bondit après un relèvement d'objectifs

Maersk bondit de 7,4% à 18 700 DKK à Copenhague, porté par le relèvement, par le géant du transport maritime, de ses objectifs pour l'ensemble de 2026, "sur la base de la performance réelle du 2e trimestre 2026 et d'une visibilité améliorée pour le reste de l'année".

Sur la base d'une croissance du volume mondial du marché des conteneurs pour l'année 2026 estimée à environ 4%, le groupe prévoit désormais un EBITDA sous-jacent de 10,5 à 12,5 MdsUSD (auparavant 8 à 10 MdsUSD), un EBIT sous-jacent de 4,5 à 6,5 MdsUSD (auparavant 2 à 4 MdsUSD) et un flux de trésorerie disponible supérieur à 0 USD (auparavant au moins -1,5 MdUSD).

Au 2e trimestre, Maersk affiche un EBITDA de 3 MdsUSD et un EBIT de 1,6 MdUSD, tous deux en progression à la fois en comparaison annuelle et par rapport au 1er trimestre, pour un chiffre d'affaires de 15,8 MdsUSD, en augmentation de 20% par rapport à la même période en 2025.

Cette croissance de l'activité a été portée avant tout par la division océan, qui a généré une augmentation de 23% de ses revenus et une amélioration significative des bénéfices. Ses volumes chargés ont augmenté de 4,1%, grâce aux exportations asiatiques, tandis que le tarif moyen du fret chargé a augmenté de 22%.

"La demande mondiale en transport et en logistique est restée résiliente tout au long du trimestre", explique le Danois. "Alors que les flux de trafic dans le détroit d'Ormuz étaient perturbés, les cargaisons à destination du Golfe ont été redirigées vers des ports alternatifs et via des routes de transport intérieures, la capacité de transport maritime affectée étant rapidement redéployée vers d'autres routes commerciales en croissance".

"La croissance s'est révélée particulièrement forte pour les importations en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique latine, soutenue par la dynamique continue des exportations en provenance d'Extrême-Orient, en particulier de Chine", poursuit-il.