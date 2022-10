MADVERTISE : METADVERTISE - MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

Communiqué de Presse Levallois-Perret, 31 octobre 2022 – 18h

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

Metadvertise annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Le rapport financier du 1er semestre 2022 peut être consulté sur le site internet de Metadvertise dans la rubrique « Investisseurs ». Plus d'informations sur www.madvertise.com

A propos de Metadvertise

Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise souhaite se positionner sur des segments technologiques porteurs à forte croissance.

Metadvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Contacts Metadvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

metadvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.

