MADVERTISE : MADVERTISE - RÉSULTATS ANNUELS 2021 - Progression du chiffre d'affaires Groupe : + 12% à périmètre comparable

RÉSULTATS ANNUELS 2021

Progression du chiffre d'affaires Groupe : + 12% à périmètre comparable [1]

Nette amélioration des résultats sur le 2 nd semestre 2021

Retour à la profitabilité opérationnelle avec un EBE positif

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG) , l'AdTech européenne dédiée à la publicité sur mobile, poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires 2021 de 15 M€, soit une hausse de 12% à périmètre comparable 1 . L'ensemble des résultats du Groupe s'apprécie sur l'exercice 2021 porté par un second semestre particulièrement dynamique. Cette bonne performance permet à Madvertise de poursuivre l'amélioration de ses résultats malgré un contexte sanitaire et économique encore perturbé, pour s'engager sur la voie de la croissance rentable.

(en milliers d'euros)

Chiffres consolidés audités S1 2021 S2 2021 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires 6 100 8 863 14 963 13 880 15 259 Marge brute 1 999 2 818 4 817 4 548 5 429 Produits d'exploitation 177 153 330 309 557 Autres achats et charges externes (668) (629) (1 297) (1 338) (1 981) Frais de personnel (1 673) (1 915) (3 588) (3 531) (4 331) Impôts et taxes (17) (9) (26) (95) (102) EBE (182) 418 236 (107) (417) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes de reprises 13 (195) (182) 121 (652) Autres produits et charges d'exploitation (193) 20 (173) (732) (90) Résultat d'exploitation (362) 243 (119) (717) (1 159) Charges et produits financiers (500) (153) (654) (260) (286) Charges et produits exceptionnels (4) (11) (15) (117) (318) IS 7 (89) (82) 103 219 Amortissement du goodwill (11) 0 (11) (5) (9) Résultat net (871) (10) (881) (996) (1554)

Le Conseil d'Administration de Madvertise, réuni le 27 avril 2022, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2021.

« L'année 2021 a été marquée par de très bonnes performances des entités opérationnelles allemandes et encore plus françaises. Dans un contexte complexe perturbé par la crise du COVID Madvertise a su s'adapter et tirer profit de la croissance de son marché. Le résultat d'exploitation est temporairement grevé par des éléments non récurrents qui ne seront plus à considérer en 2022 et laissent présager de résultats positifs à terme. Dans ce contexte nous avons su créer un climat de confiance et accueillir à notre capital Park Capital afin de préparer au mieux l'avenir » déclare Paul Amsellem, Président de Madvertise.

Progression de l'ensemble des résultats 2021

Le Groupe réalise une solide performance commerciale sur l'exercice 2021 avec l'Allemagne et la France qui restent les locomotives de l'activité et contribuent à hauteur de 96% au chiffre d'affaires annuel. Ces deux pays enregistrent respectivement des croissances de + 12% (9 M€) et + 16% 1 (5,4 M€) de leur chiffre d'affaires 2021 par rapport à 2020 (à périmètre comparable). Cette année démontre la forte dynamique commerciale du Groupe et confirme la reprise de l'activité économique internationale.

Cette croissance de l'activité permet à la marge brute de s'élever à 4,8 M€ sur 2021 et de progresser de 6 % par rapport à l'exercice précédent malgré la montée en puissance de l'Allemagne (60% du CA Groupe) où les marges sont moins élevées qu'en France. Dans un contexte de demande soutenue, Madvertise a cependant poursuivi ses investissements, notamment avec le recrutement de postes clés en R&D, commerce et service support afin d'accompagner la croissance de l'activité.

L'EBE* bénéficie pleinement de l'optimisation des coûts de structure et des bonnes performances opérationnelles de l'Allemagne et la France qui affichent respectivement un EBE* de 363 k€ et de 913 k€ [2] sur l'exercice 2021. Ces très bons résultats permettent de compenser la moindre performance de l'Italie qui demeure en dessous des attentes (- 141 k€). Ainsi, l'EBE Groupe redevient positif dès le second semestre 2021 (418 k€) et porte la performance annuelle à 236 k€ contre une perte de 107 k€ sur l'exercice 2020 (- 417 k€ en 2019).

Le Résultat d'Exploitation suit la même trajectoire et continue de s'améliorer pour tendre vers l'équilibre à - 119 k€ sur l'exercice 2021 contre - 717 k€ en 2020 (- 1 159 k€ en 2019). Le Résultat Net s'établit pour sa part à - 881 k€ (- 996 k€ en 2020) et tient notamment compte d'une charge financière exceptionnelle, sans impact sur la trésorerie du Groupe, d'un montant de 350 k€ liée à la dépréciation de 100% des actifs financiers de SYNC.

Au cours de l'exercice, le Groupe a bénéficié d'un apport en compte courant de son actionnaire Robert C. Koople pour un montant de 950 k€ dont 511 k€ ont été convertis en augmentation de capital en décembre 2021, permettant ainsi de renforcer les fonds propres du Groupe. A fin décembre 2021, la trésorerie du Groupe s'élève ainsi à 473 k€ et l'endettement financier s'établit à 2 733 k€ après l'obtention de deux PGE pour un montant total de 943 k€.

Depuis la clôture de l'exercice 2021, le Groupe a renforcé sa capacité financière avec l'émission d'obligations convertibles en mars 2022 pour un montant d'1,1 M€ au profit d'Entrepreneur Invest. Cette nouvelle émission, qui n'a pas vocation à être convertie en actions, a permis de rembourser les obligations émises en 2017 arrivées à échéance (800 k€).

Développement de nouvelles offres à plus forte valeur ajoutée

Portées par la demande croissante des marques pour accompagner leur notoriété et leurs offres avec un contenu premium, les campagnes vidéos, contextuelles et géolocalisées connaissent un essor continu justifié par les performances remarquables qu'elles affichent. Afin de proposer à ses clients des offres innovantes à forte valeur ajoutée, Madvertise souhaite se positionner sur ces marchés porteurs et développer de nouveaux usages de la data et de la vidéo. A cet effet et après le succès des campagnes mises en place sur le territoire français, le Groupe a notamment étendu à l'Allemagne son partenariat technologique avec la société Vectaury, plateforme Adtech spécialisée dans les campagnes marketing géolocalisées.

Dans un marché de la publicité en perpétuelle évolution, le Groupe reste attentif à toute opportunité de développement ou de croissance externe ciblée qui pourrait compléter et diversifier son offre sur des segments innovants et porteurs. Fort d'une activité commerciale bien orientée, d'une expertise reconnue et d'une structure de coûts optimisée, Madvertise est bien positionné pour poursuivre sa croissance sur l'exercice 2022.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Les comptes consolidés du Groupe sont disponibles sur le site Internet de Madvertise dans la rubrique « Investisseurs ».

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

[1] Chiffre d'affaires 2020 retraité des activités de l'agence Bemobee cédée en octobre 2020 – CA 2020 retraité : 13 322 k€

[2] France, hors holding

