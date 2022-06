MADVERTISE : MADVERTISE - Assemblée Générale - Approbation de l'ensemble des résolutions

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 27 juin 2022 – 8h

Assemblée Générale

Approbation de l'ensemble des résolutions

L'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires du Groupe s'est réunie le jeudi 23 juin 2022 à 15h00 au siège à Levallois-Perret (92) et a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution n°16 conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

Paul Amsellem, Président Directeur Général du Groupe précise : " Je tiens à remercier nos actionnaires et partenaires pour le témoignage renouvelé de leur confiance dans notre stratégie. Forts de décisions capitales, le Groupe est confiant dans sa feuille de route et confirme ses ambitions. "

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.madvertise.com , rubrique « Investisseurs ».

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2022 : 16 août 2022 après Bourse

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts Madvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWubk5dvaJvImWtuaJlnbGSZa5iUm2nJZ5fLk5RrlcmXnZ5gyWtha5acZnBmlmpr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75155-cp_madvertise_cr_ag.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com