MADVERTISE : APPORT COMPLEMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITE

La société MADVERTISE (FR0010812230 - ALMNG FP) annonce que son contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets et signé le 24 avril 2014 a fait l'objet ce jour d'un apport complémentaire de 1 000 euros.

A l'issue de cet apport, les moyens figurant au compte de liquidité à la date du 28 novembre 2019 sont les suivants :

2 422 titres

1 114,78 euros en espèces.



Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de la mise en place du contrat le 24 avril 2014 :

4 550 titres

15 596,11 euros en espèces.





A propos de Madvertise

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 - ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com





Contacts

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations investisseurs

01 53 67 36 79

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN - Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr