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Madrigal Pharma en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O progresse de 5,3% à 529,08 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 311,3 millions de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 300,8 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Rezdiffra – le seul médicament commercialisé par MDGL pour le traitement d'une stéatose hépatique appelée MASH – a représenté la totalité du chiffre d'affaires du premier trimestre, avec des ventes en hausse de 127% par rapport à l'année précédente

** La société indique que plus de 42 250 patients étaient sous Rezdiffra au 31 mars, soit environ 2,5 fois plus qu'un an auparavant

** “Nous restons convaincus du potentiel du marché du MASH et considérons que l'action MDGL est sous-évaluée par rapport à d'autres biotechnologies de moyenne capitalisation”, déclare Barclays

** Compte tenu de l'évolution de la séance, MDGL affiche une baisse de 9,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MADRIGAL PHARMACEUTICALS
530,7000 USD NASDAQ +5,62%
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