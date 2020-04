Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Madrid et des commissaires de l'UE prônent des instruments communs de dette Reuters • 05/04/2020 à 22:39









(Actualisé avec l'appel de deux commissaires européens) FRANCFORT, 5 avril (Reuters) - L'Europe a besoin d'une politique de mutualisation de la dette et d'un plan Marshall à l'échelle de l'Union pour se remettre de l'épidémie de coronavirus, a dit le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung de dimanche. Sur le moyen terme, l'Europe a besoin "d'un nouveau mécanisme de mutualisation de la dette", a-t-il déclaré. "Si le virus ne s'arrête pas aux frontières, alors les mécanismes financiers ne peuvent pas s'y arrêter non plus." Plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, s'opposent depuis longtemps à l'idée d'une émission commune de dette avec d'autres pays européens au motif que cela pourrait dissuader certains Etats membres de mener des réformes économiques structurelles. Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, et le commissaire à l'Économie, Paolo Gentiloni, ont tous deux estimé dans le journal FAZ que l'Europe avait besoin de créer un fonds public européen qui pourrait émettre des emprunts à long terme pour financer la reconstruction après l'épidémie de coronavirus. Pedro Sánchez a également appelé à un plan Marshall, référence au vaste dispositif d'aide initié par les Etats-Unis en 1948 pour aider à la reconstruction des pays d'Europe occidentale après la Seconde guerre mondiale. (Edward Taylor, Gilles Guillaume pour le service français)

