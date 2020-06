Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Madrid, Barcelone et Palma rouvrent leurs aéroports Reuters • 15/06/2020 à 19:37









Madrid, 15 juin (Reuters) - L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena AENA.MC a annoncé lundi la réouverture du terminal 1 de l'aéroport de Madrid-Barajas le 1er juillet après trois mois de fermeture, et celle de terminaux de Barcelone-El Prat en juillet et en août. Le terminal 4 de l'aéroport de Madrid-Barajas est déjà en fonction ainsi que le Terminal 1 d'El Prat, qui n'a pas complètement fermé pendant la pandémie de coronavirus. Aux Baléares, la réouverture complète des terminaux A et C de l'aéroport de Palma de Majorque est prévue pour le mois de septembre. Le terminal B de l'aéroport de Palma a redemarré ses activités lundi avec l'arrivée de plusieurs centaines de touristes allemands, pour la première fois depuis la fermeture des frontières en mars dernier en raison du coronavirus. [nL8N2DS3X8} (Clara-Laeila Laudette, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AENA Sibe +1.29%