Madison Air Solutions progresse un jour après ses débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de la société de chauffage, de ventilation et de climatisation Madison Air Solutions MAIR.N ont progressé de 1,6% à 32,34 dollars avant l'ouverture du marché, un jour après ses débuts sur le NYSE

** L'entreprise de CVC a obtenu une évaluation de 15,65 milliards de dollars lors de sa première journée de transactions sur le NYSE jeudi

** L'action a ouvert à 32 dollars l'unité par rapport au prix d'introduction en bourse de 27 dollars, et a levé 2,23 milliards de dollars mercredi, signalant une demande persistante pour l'équipement nécessaire à la maintenance des centres de données dans le cadre du boom de l'intelligence artificielle

** L'offre a été la plus importante introduction en bourse aux États-Unis depuis le début de l'année et la plus importante dans le secteur industriel depuis United Parcel Service UPS.N en 1999, selon Renaissance Capital

** MAIR a environ 489 millions d'actions en circulation à la clôture du marché le 16 avril, selon les données du LSEG