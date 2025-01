Macy's: un cadre de Hermès va rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - Macy's a annoncé lundi la nomination de Robert Chavez, un cadre de 69 ans issu du secteur du luxe, en tant que nouvel administrateur indépendant avec prise d'effet prévue au 1er avril.



La chaîne américaine de grands magasins précise que Robert Chavez affiche une carrière de 45 ans, dont 24 passés à la tête de Hermès Americas, la filiale américaine de la maison de luxe parisienne, dont il occupera la présidence exécutive jusqu'à son départ à la retraite prévu fin mars.



Avant son arrivée chez Hermès - dont il a dirigé les activités aux Etats-Unis, au Canada et en Amérique Latine - Chavez avait été le directeur général d'Etienne Aigner, un fabricant de parfums et de sacs à main basé à Munich.



Il avait démarré sa sa carrière chez Bloomingdale's avant de rejoindre Macy's.





Valeurs associées MACY'S 16,94 USD NYSE +0,80%