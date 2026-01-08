Macy's, Ulta Beauty en hausse, alors que les difficultés de son rival Saks Global s'accumulent, selon un analyste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier - ** Les actions de la chaîne de grands magasins Macy's M.N et du distributeur de cosmétiques Ulta Beauty
ULTA.O augmentent respectivement de 6 % et d'environ 1 %
** En tenant compte des mouvements de la séance, ULTA a augmenté pendant quatre séances consécutives, tandis que M a augmenté pendant quatre des cinq dernières séances ** La chaîne de grands magasins haut de gamme Bloomingdale's, propriété de Macy's, pourrait gagner des parts de marché grâce aux stocks et aux problèmes de trésorerie de son concurrent direct Saks Global, selon David Swartz, analyste chez Morningstar Research
** Bloomingdale's a probablement déjà bénéficié de la faiblesse de Saks au cours de l'année dernière, dit Swartz ** Ulta pourrait également bénéficier de la demande de cosmétiques et de parfums haut de gamme dans ses magasins si Saks fait faillite, ajoute l'analyste
** En 2025, M a augmenté de 30 %, tandis qu'ULTA a augmenté de 39 %
