Macy's relève ses prévisions annuelles, les efforts de redressement commençant à porter leurs fruits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Macy's M.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, aidé par la demande résiliente dans ses enseignes, notamment Bloomingdale's et Bluemercury, alors que le plan de redressement du distributeur prend forme.

En se séparant de certaines enseignes peu performantes dans le cadre de sa stratégie de redressement et en s'appuyant sur ses marques les plus chères, qui s'adressent à des consommateurs à revenus plus élevés, Macy's a pu compenser l'impact de la pression exercée sur les dépenses de consommation dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

L'inflation et les retombées de la politique tarifaire volatile de l'administration Trump ont incité les consommateurs soucieux de leur budget à rechercher davantage de valeur et à réduire leurs achats, ce qui a exercé une pression sur les points de vente de Macy's, qui s'adressent à ce groupe démographique.

Le directeur général Tony Spring avait proposé un plan de redressement en février de l'année dernière qui comprenait la fermeture de 150 magasins Macy's d'ici 2026, le réinvestissement dans des emplacements à fort potentiel, la réduction des coûts opérationnels et l'amélioration de l'offre de produits et des programmes de fidélisation de l'entreprise.

Macy's est toutefois confrontée à des risques liés aux droits de douane sur les importations en raison de sa dépendance à l'égard de la fabrication en Chine. En mai, la société a déclaré qu'elle augmenterait ses prix de manière sélective afin d'atténuer l'impact des droits de douane sur les marges.

La société a déclaré mercredi que ses perspectives pour l'ensemble de l'année supposent que le consommateur sera plus "sélectif" au cours du second semestre 2025 et qu'elles incluent les impacts anticipés des droits de douane existants.

Macy's prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 2,05 dollars, contre un objectif précédent de 1,60 à 2,00 dollars.

Le chiffre d'affaires net annuel devrait désormais se situer entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'objectif précédent de 21 à 21,4 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre clos le 2 août, l'entreprise a annoncé une treizième baisse consécutive de son chiffre d'affaires net, de 2,5 %, à 4,81 milliards de dollars, bien qu'il soit supérieur à l'estimation moyenne des analystes (4,76 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a également annoncé une croissance des ventes comparables de 1,9 % sur la base des magasins détenus en propre et des magasins sous licence, après 12 trimestres de baisse.