Macy's relève ses prévisions annuelles, les efforts de redressement commençant à porter leurs fruits

Macy's M.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, aidé par la résistance de la demande dans les enseignes, y compris Bloomingdale's et Bluemercury, alors que le plan de redressement du distributeur prend forme.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges avant bourse.

L'abandon de certaines enseignes peu performantes dans le cadre de sa stratégie de redressement et l'appui sur ses marques plus chères, qui s'adressent à des consommateurs à revenus plus élevés, ont aidé Macy's à compenser tout impact de la pression des dépenses de consommation dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

L'inflation et les retombées de la politique tarifaire volatile de l'administration Trump ont incité les consommateurs soucieux de leur budget à rechercher davantage de valeur et à réduire leurs achats, ce qui a mis sous pression les magasins de Macy's, qui s'adressent à ce groupe démographique.

La directrice générale Tony Spring avait proposé un plan de redressement en février de l'année dernière qui comprenait la fermeture de 150 magasins Macy's d'ici 2026, le réinvestissement dans des emplacements à fort potentiel, la réduction des coûts opérationnels et l'amélioration de l'offre de produits et des programmes de fidélisation de la société.

Macy's est toutefois confronté à des risques liés aux droits de douane sur les importations en raison de sa dépendance à l'égard de la fabrication en Chine. En mai, la société a déclaré à l'adresse qu'elle augmenterait ses prix de manière sélective afin d'atténuer l'impact des droits de douane sur les marges.

La société a déclaré mercredi que ses perspectives pour l'ensemble de l'année supposent que le consommateur sera plus "choisissant" au cours du second semestre 2025 et qu'elles incluent les impacts anticipés des tarifs douaniers existants.

Macy's prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 2,05 dollars, contre un objectif précédent de 1,60 à 2,00 dollars.

Le chiffre d'affaires net annuel devrait désormais se situer entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'objectif précédent de 21 milliards à 21,4 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre clos le 2 août, la société a annoncé une treizième baisse consécutive de son chiffre d'affaires net, de 2,5 %, à 4,81 milliards de dollars, bien qu'il soit supérieur à l'estimation moyenne des analystes (4,76 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société a également annoncé une croissance des ventes comparables de 1,9 % sur la base des magasins détenus en propre et des magasins sous licence, après 12 trimestres de baisse.