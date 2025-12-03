Macy's relève à nouveau ses objectifs annuels, les efforts de redressement ravivant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Macy's M.N a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices pour la deuxième fois cette année, alors que l'opérateur de grands magasins commence à récolter les fruits de ses efforts de redressement qui durent depuis des mois.

La société a fermé des points de vente peu performants sous sa bannière éponyme, testé des formats de magasins plus petits et élargi son assortiment de produits en ligne, entre autres mesures, dans un environnement de vente au détail difficile.

Les exploitants de grands magasins ont investi massivement dans le renouvellement de leurs magasins et de leurs offres de produits afin de relancer la demande et de s'aligner sur l'évolution des tendances d'achat après plusieurs années de perte de vitesse face aux détaillants en ligne et aux chaînes de magasins à prix cassés.

Le mois dernier, son rival Kohl's KSS.N a également relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année. L'entreprise a pris une série de mesures pour relancer la croissance, qui commencent à porter leurs fruits.

Macy's prévoit un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Elle prévoit également un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2 et 2,20 dollars, contre 1,70 et 2,05 dollars précédemment.

La société a fait remarquer que ces prévisions optimistes reposent sur l'hypothèse que les consommateurs seront plus difficiles à satisfaire au cours du second semestre de l'année, pendant la période critique des achats de Noël, alors que l'inflation pèse sur les dépenses consacrées aux biens non essentiels.

Macy's, comme d'autres détaillants, a beaucoup misé sur les promotions pour les fêtes de fin d'année , avec des événements tout au long du mois de novembre pour le Black Friday et le Cyber Monday.

Pour le trimestre clos le 1er novembre, Macy's a déclaré un chiffre d'affaires net de 4,71 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, aidé par une forte demande pour sa marque haut de gamme Bloomingdale's ainsi que pour la chaîne de produits de beauté haut de gamme Bluemercury.