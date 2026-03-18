Macy's prévoit une année 2026 faible, mais les droits de douane devraient s'atténuer dans le courant de l'année

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(Ajoute des commentaires de dirigeants aux paragraphes 4 et 9, un commentaire d'analyste au paragraphe 13, actualise les actions) par Neil J Kanatt

Macy's M.N a déclaré adopter une "approche prudente" de ses perspectives, tout en prévoyant une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels, citant les risques macroéconomiques et géopolitiques qui pourraient affecter les dépenses de consommation.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 6 % dans les premiers échanges après que le grand magasin a déclaré qu'il s'attendait à un impact comparativement plus faible des tarifs douaniers au second semestre de l'année et qu'il avait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, aidé par une forte croissance dans ses magasins Bloomingdale's à forte marge.

"Les prévisions supposent que le premier semestre de l'année aura un impact tarifaire plus important que le second semestre, le premier trimestre ayant l'impact le plus significatif", a déclaré la société dans un communiqué.

Les perspectives reflètent en grande partie les taux avant les récents changements tarifaires (), car les tarifs antérieurs sont incorporés dans les coûts des stocks existants, a déclaré le directeur financier Tom Edwards lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, signalant un impact sur les marges au cours du premier semestre de l'année.

Washington est passé à un tarif uniforme de 10 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé les prélèvements américains plus importants, mais la société, qui dépend de la fabrication en Chine, est fortement exposée aux droits d'importation .

Macy's prévoit un bénéfice ajusté de 1,90 à 2,10 dollars par action, contre 2,15 dollars l'année dernière et des estimations de 2,17 dollars, tout en constatant un impact de 20 à 30 points de base des droits de douane sur la marge brute.

L'entreprise prévoit également un chiffre d'affaires net annuel compris entre 21,4 et 21,7 milliards de dollars, contre 21,8 milliards de dollars en 2025. Les analystes attendaient 21,42 milliards de dollars.

LES POUSSES VERTES DU REDRESSEMENT

Sous la direction de Tony Spring, Macy's s'est concentré sur les marques haut de gamme, en augmentant les ventes à prix complet, en réinvestissant dans les emplacements à fort potentiel et en fermant les magasins sous-performants, tout en améliorant les offres de produits et les programmes de fidélisation.

Les clients de Macy's s'orientent davantage vers les catégories de revenus moyens et supérieurs, où les performances restent plus élevées, a déclaré M. Spring lors de la conférence téléphonique, tout en avertissant que des facteurs macroéconomiques et géopolitiques pourraient influer sur les dépenses discrétionnaires.

Les ventes de la marque Macy's ont chuté de 3,2 % au cours du trimestre, y compris les fermetures de magasins, bien que sur une base comparable, les ventes aient augmenté de 0,4 %, par rapport à une baisse de 1,1 % l'année précédente.

Hors éléments, Macy's a gagné 1,67 $ par action, dépassant les estimations de 1,53 $, selon les données compilées par LSEG.

D'autres détaillants, notamment Walmart WMT.O et Kohl's KSS.N , ont également publié des prévisions prudentes.

Les analystes de Telsey Advisory Group ont prévenu que la pression macroéconomique, la faiblesse du trafic, l'incertitude tarifaire et un environnement de vente au détail concurrentiel et très promotionnel pourraient peser sur les résultats à court terme.