Macy's prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels faibles, mais s'attend à un allègement des droits de douane

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Macy's M.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels plus faibles en raison de la faiblesse des dépenses de consommation, et a déclaré qu'il s'attend à ce que l'impact des droits de douane américains sur les importations s'atténue au second semestre.

Les détaillants, de Walmart WMT.O à Kohl's

KSS.N , ont également adopté une approche prudente pour l'année, compte tenu de la fragilité du consommateur américain.

Macy's a déclaré qu'elle adoptait une "approche prudente" de ses perspectives, citant les risques macroéconomiques et géopolitiques qui pourraient affecter les dépenses de consommation.

Le directeur général Tony Spring a tenté de redresser l'opérateur de grands magasins en attirant des clients plus aisés pour relancer la demande, alors que les consommateurs sensibles aux prix restent sous la pression de l'inflation et de l'incertitude économique.

Le distributeur prévoit des ventes nettes de 21,4 à 21,7 milliards de dollars en 2026, en baisse par rapport aux 21,8 milliards de dollars de 2025. Les analystes s'attendaient à 21,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit également un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,90 et 2,10 dollars par action, contre 2,15 dollars un an plus tôt et 2,17 dollars selon les estimations moyennes des analystes.

La société a déclaré que les pressions tarifaires pourraient peser sur les marges au cours du premier semestre de l'année, l'impact le plus important étant attendu au cours du premier trimestre.

La dépendance de Macy's à l'égard de la fabrication en Chine l'expose à des droits d'importation . Alors que Washington est passé à un tarif uniforme de 10 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé les prélèvements américains plus généraux, les entreprises pourraient encore être confrontées à des pressions à court terme dues à des stocks acquis à des taux plus élevés.

Pour le quatrième trimestre, les ventes de Macy's ont baissé de 1,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,64 milliards de dollars, mais elles ont dépassé les attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 7,62 milliards de dollars, grâce à la demande des fêtes de fin d'année.

Les ventes de la marque Macy's ont baissé de 3,2 %, y compris l'impact des fermetures de magasins, bien que les ventes comparables aient augmenté de 0,4 %. Les marques haut de gamme se sont mieux comportées, Bloomingdale's affichant une croissance des ventes de 8,5 % et Bluemercury une hausse de 2,5 %.