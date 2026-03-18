Macy's prévoit un bénéfice 2026 inférieur aux attentes, optimiste sur les droits de douane

Macy's M.N a annoncé mercredi prévoir d'enregistrer un bénéfice annuel inférieur aux attentes en 2026, dans un contexte de réduction des dépenses des consommateurs, bien que la chaîne américaine de grands magasins s'attend à une atténuation de l'impact des droits de douane sur les importations au second semestre.

D'autres détaillants, tels que Walmart WMT.O et Kohl's

KSS.N , ont également annoncé récemment des objectifs annuels modestes en raison de la fragilité de la consommation des ménages américains.

Macy's a déclaré adopter une "approche prudente" concernant ses perspectives, invoquant les risques macro-économiques et géopolitiques susceptibles d'affecter les dépenses de consommation.

Le propriétaire des enseignes Bloomingdale's et Bluemercury prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,90 et 2,10 dollars par action, contre 2,15 dollars un an plus tôt et alors que les analystes tablaient sur 2,17 dollars, selon les données de LSEG.

Le groupe, particulièrement dépendant des importations chinoises, a déclaré que les pressions tarifaires pourraient peser sur les marges au premier semestre, l'impact le plus important étant attendu au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires net est attendu entre 21,4 et 21,7 milliards de dollars, après 21,8 milliards en 2025 et contre 21,42 milliards attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires de Macy's au quatrième trimestre a reculé de 1,7% sur un an à 7,64 milliards de dollars mais a dépassé les attentes des analystes (7,62 milliards) avec la demande durant les fêtes de fin d'année.

L'action perdait 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore; version française Augustin Turpin; édité par Benoit Van Overstraeten)