Macy's: les prévisions pour le nouvel exercice déçoivent information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - Macy's a annoncé jeudi avoir dépassé ses prévisions de résultats au 4ème trimestre, mais ses objectifs pour le nouvel exercice s'avéraient très inférieurs à ceux établis par le consensus.



La chaîne américaine de grands magasins a vu son chiffre d'affaires se replier de 4,3% à 7,8 milliards de dollars sur les trois mois clos au 1er février, dont un repli de 1,1% sur une base comparable.



Son bénéfice net ressort à 342 millions d'euros, soit 1,21 dollar par action, à comparer avec une perte nette de 128 millions, soit 0,47 dollar, par titre, sur la même période de l'exercice précédent.



Sur une base ajustée, le profit par action ressort à 1,80 dollar, ce qui représente 2,64 dollars sur l'ensemble de l'exercice 2024/2025 alors que le distributeur s'était donné comme objectif un chiffre allant de 2,25 à 2,50 dollars.



Pour son nouvel exercice, le groupe new-yorkais - qui détient notamment l'enseigne Bloomingdale - a déclaré anticiper un BPA allant de 2,05 à 2,25 dollars, là où le consensus visait près de 2,40 dollars.



Son chiffre d'affaires devrait lui s'établir entre 21 et 21,4 milliards de dollars, là encore loin des 22,2 milliards envisagés par le marché.



Dans son communiqué, Macy's explique qu'il prévoit de reprendre ses rachats d'actions, dans le cadre d'une précédente autorisation d'un montant de 1,4 milliard de dollars, ce qui n'empêchait pas son titre de chuter de plus de 4% jeudi matin en cotations avant-Bourse.





Valeurs associées MACY'S 13,31 USD NYSE 0,00%