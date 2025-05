Macy's: le premier trimestre dépasse les attentes information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - Macy's a revu à la baisse mercredi ses prévisions annuelles de bénéfice pour l'exercice en cours en raison de l'impact des nouveaux droits de douane, du ralentissement des dépenses des consommateurs et d'une intensification des promotions.



La chaîne de grands magasins dit désormais prévoir pour son exercice décalé 2025/2026 un bénéfice par action (BPA) compris entre 1,60 et deux dollars, contre une prévision précédente qui allait de 2,05 à 2,25 dollars.



Son objectif de chiffre d'affaires annuel demeure quant à lui inchangé, à 21-21,4 milliards de dollars, soit une baisse des ventes attendue entre 0,5% et 2% à données comparables par rapport à l'exercice précédent.



Sur son premier trimestre, clos début mai, le groupe new-yorkais a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,2% à périmètre comparable, à 4,6 milliards de dollars, une performance qui dépasse cependant ses estimations ainsi que le consensus des analystes qui s'était établi à 4,4 milliards de dollars.



Même chose pour le bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,16 dollar, qui surpasse le consensus de 0,12 dollar.



Suite à ces résultats trimestriels bien meilleurs que prévu, le PDG Tony Spring a exprimé sa confiance dans la stratégie de l'entreprise afin de faire face à l'environnement difficile du moment mais aussi dans sa capacité à renouer avec une croissance rentable.



Le titre Macy's progressait en conséquence de 3,7% mercredi matin en transactions électroniques à Wall Street.





