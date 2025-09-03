Macy's en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la chaîne de grands magasins Macy's M.N ont augmenté de 6 % à 14,38 $ avant le marché

** La société augmente ses prévisions de ventes annuelles et de bénéfices, stimulées par la résistance de la demande chez Bloomingdale's et Bluemercury, alors que son plan de redressement prend forme

** Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 1,70 $ et 2,05 $, comparativement à l'objectif précédent de 1,60 $ à 2 $ par action

** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars, par rapport à l'objectif précédent de 21 à 21,4 milliards de dollars

** Les actions ont baissé d'environ 20,3 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture