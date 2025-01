Macy's: BPA attendu dans la fourchette au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Dans un point sur son activité, Macy's indique s'attendre à ce que son BPA ajusté au titre de son quatrième trimestre 2024 soit conforme à la fourchette précédemment publiée, qui allait de 1,40 à 1,65 dollar.



La chaine de grands magasins anticipe aussi pour cette période des ventes nettes au niveau, ou légèrement en dessous, du bas de sa fourchette précédemment publiée qui allait de 7,8 à huit milliards de dollars.



'Notre stratégie Bold New Chapter continue de gagner du terrain, ce qui nous met sur la bonne voie pour réaliser notre deuxième trimestre d'amélioration séquentielle des ventes comparables', ajoute son PDG Tony Spring.





Valeurs associées MACY'S 15,84 USD NYSE -1,22%