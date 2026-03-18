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Macy's bondit grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et à l'anticipation d'un allègement des droits de douane
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de l'opérateur de grands magasins Macy's M.N augmentent de 5,7 % à 17,88 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de bénéfices trimestriels , et prévoit que l'impact des droits de douane s'atténuera au cours du second semestre de l'année

** En excluant les éléments, la société déclare un bénéfice trimestriel par action de 1,67 $, par rapport aux attentes de 1,53 $ - données compilées par LSEG

** Macy's a déclaré que les pressions tarifaires pourraient peser sur les marges au cours de la première moitié de l'année, l'impact le plus important étant attendu au cours du premier trimestre

** Cependant, le bénéfice annuel ajusté devrait se situer entre 1,90 $ et 2,10 $ par action, alors que les analystes estiment qu'il devrait s'élever à 2,17 $

** L'action a chuté de ~23% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

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MACY'S
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