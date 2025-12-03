Macy's adopte un ton prudent sur les dépenses de Noël et affiche un bénéfice surprise

Macy's note que les consommateurs sont pointilleux pour les fêtes de fin d'année

Les actions chutent de près de 7 % avant la mise sur le marché

La société affiche un bénéfice surprise au troisième trimestre

Prévision d'un bénéfice ajusté au 4ème trimestre inférieur aux estimations

Macy's M.N a fait part mercredi d'une certaine prudence dans les dépenses de consommation pendant les fêtes de fin d'année, même si l'opérateur de grands magasins a affiché un bénéfice trimestriel surprise et relevé ses objectifs annuels.

La société a indiqué que les consommateurs étaient "plus attentifs à leurs choix" pendant la période clé des achats, alors que l'inflation pèse sur les dépenses en biens non essentiels, et a prévu un bénéfice trimestriel largement inférieur aux attentes, ce qui a fait chuter ses actions de près de 7 % dans les échanges de pré-marché.

"Les consommateurs font preuve de plus de discernement quant à la manière dont ils dépensent leur argent et à l'endroit où ils le dépensent", a déclaré le directeur général Tony Spring lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, ajoutant que si la société était "satisfaite" du début du trimestre des fêtes, elle restait prudente quant à ses attentes.

Ces commentaires sont les premiers d'un distributeur après la période critique du Black Friday et du Cyber Monday, qui a été marquée par de fortes ventes en ligne , en particulier de la part d'acheteurs fortunés.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action au quatrième trimestre compris entre 1,35 et 1,55 dollar, contre des estimations de 1,55 dollar, selon les données compilées par LSEG.

"Il semble qu'ils adoptent un ton plus prudent sur la base du guide", a déclaré Charles Grom, analyste chez Gordon Haskett Equity Research.

Les exploitants de grands magasins ont investi massivement dans la rénovation de leurs magasins après plusieurs années de perte face aux détaillants en ligne et aux chaînes de magasins à prix cassés.

"Alors que les ventes des magasins comparables continuent de s'améliorer, l'écart de performance avec le marché plus large de l'habillement et de la beauté reste important", a déclaré Steve Dennis, président de SageBerry Consulting.

Sur une base ajustée, Macy's a annoncé un bénéfice surprise de 9 cents par action, alors que les estimations tablaient sur une perte de 14 cents.

Macy's s'attend à ce que les ventes nettes en 2025 se situent entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions précédentes de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Elle prévoit également un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2 et 2,20 dollars, contre 1,70 et 2,05 dollars auparavant.