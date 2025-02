Macy's: accord de diffusion reconduit avec NBCUniversal information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Macy's a annoncé mardi avoir reconduit son accord de diffusion avec NBCUniversal, qui continuera de retransmettre ses événements festifs organisés à l'occasion du 4 juillet et de Thanksgiving.



Aux termes du contrat, le réseau télévisuel américain pourra continuer à proposer sur ses chaînes NBC, Peacock et Telemundo la diffusion de la célèbre parade de Thanksgiving que la chaîne de grands magasins organise chaque année à New York, avec ses fameux ballons géants en forme de personnages de dessins animés.



En 2024, ce défilé tenu pour la 98ème année consécutive a attiré 31,7 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock, une audience en hausse de 11% par rapport à 2023.



Le programme, le plus suivi aux Etats-Unis pendant la période des fêtes de fin d'année, a ainsi enregistré un record d'audience.



L'événement, qui fêtera son centenaire cette année, est retransmis par NBC depuis 1953.



L'accord de diffusion porte également sur le spectacle de feux d'artifice que Macy's organique chaque été pour la fête nationale américaine.



Pour sa 48ème diffusion, l'an dernier, l'événement a attiré 7,6 millions de téléspectateurs, un chiffre là encore en constante progression selon Macy's.





