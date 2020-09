Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron rencontrera l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa "si elle en fait la demande" - Attal Reuters • 28/09/2020 à 13:28









PARIS, 28 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron, qui entame lundi une visite dans les pays baltes, rencontrera l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa, réfugiée en Lituanie, "si elle en fait la demande", a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. "C'est un déplacement important (...) dans un contexte de relations internationales tendues", a-t-il dit lors du point de presse suivant le conseil des ministres. "Il y a un objectif plus urgent encore à cette visite, c'est bien évidemment la résolution de la crise en Biélorussie", a-t-il poursuivi. "Si elle en fait la demande, le président de la République la rencontrera à l'occasion de son déplacement", a-t-il ajouté. (Henri-Pierre André, édité par)

