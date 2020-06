Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron, Merkel appellent l'UE à mieux se préparer aux crises sanitaires Reuters • 09/06/2020 à 23:00









PARIS, 9 juin (Reuters) - Emmanuel Macron, Angela Merkel et les dirigeants de quatre autres pays européens appellent l'Union européenne à constituer des stocks de médicaments et d'équipements médicaux et à encourager le développement en commun de vaccins et traitements pour mieux résister aux prochaines crises sanitaires. Dans un courrier commun adressé mardi à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français, la chancelière allemande et les chefs de gouvernement danois, espagnol, belge et polonais invitent à réfléchir à une stratégie globale au niveau européen, potentiellement plus efficace que la réponse particulière d'un Etat membre. Ils proposent que l'UE dispose d'un stock permanent de trois mois de médicaments, matériels et équipements indispensables et que les Etats membres collaborent pour produire des produits critiques en temps de crise. Le courrier souligne également la nécessité de développer les capacités européennes de recherche et développement sur les vaccins, par le financement de vastes essais cliniques notamment. (Victoria Waldersee, Nathan Allen, version française Jean-Stéphane Brosse)

