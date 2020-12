Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron annonce un référendum sur une référence au climat dans la Constitution Reuters • 14/12/2020 à 20:55









PARIS, 14 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé lundi la tenue d'un référendum sur l'introduction d'une référence à l'environnement dans l'article 1er de la Constitution française. La réforme porte sur l'introduction, dans cet article, des notions de "biodiversité, d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique". La proposition sera transmise en même temps que la loi issue des propositions de la Convention citoyenne sur le climat qui devrait être examinée en conseil des ministres fin janvier. "Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum", a dit Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec des membres de la Convention citoyenne au Conseil économique, social et environnemental. (Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.