Macron à Bagdad promet le soutien de la France à l'Irak

(Actualisé avec déclarations supplémentaires) BAGDAD, 2 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron, en visite à Bagdad, a promis mercredi le soutien de la France à l'Irak face aux principaux défis auxquels ce pays est confronté, le président français évoquant la menace des djihadistes de l'Etat islamique et les ingérences extérieures. La guerre contre l'Etat islamique n'est pas finie et la France continuera de se tenir aux côtés des Irakiens dans le cadre de la coalition internationale luttant contre les islamistes armés, a dit Emmanuel Macron au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien Barham Saleh à Bagdad. Les forces françaises sont engagées en Irak dans le cadre de l'opération Chammal. "Le deuxième défi, c'est celui des ingérences extérieures multiples" qui durent depuis plusieurs années, a poursuivi le président français, qui effectuait son premier déplacement en Irak. Barham Saleh a tenu un discours similaire en jugeant que son pays, à la fois soutenu par les Etats-Unis et proche de l'Iran, ne devait pas servir de champ de bataille pour des conflits à distance entre Etats. Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à se rendre en Irak depuis la prise de fonction en mai du Premier ministre Moustafa al Kadhimi. Ce dernier est devenu le troisième chef de gouvernement en l'espace de 10 semaines, signe de l'instabilité politique dans un pays en proie pendant des mois l'an dernier à de vastes manifestations de citoyens dénonçant la corruption des élites et leurs propres difficultés quotidiennes. La répression de ce mouvement de contestation a fait des centaines de morts. (Haider Kadhim, avec Henri-Pierre André et John Irish à Paris, édité par Blandine Hénault)

