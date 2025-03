Macquarie: l'UE valide l'acquisition de Prime Data Centers information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 14:47









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Prime Data Centers par Ares Management Corporation, Macquarie Group Limited et Data Realty Group.



L'opération concerne principalement le secteur des solutions d'infrastructure pour centres de données.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.







